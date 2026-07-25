Можуть не впустити до країни: що треба терміново перевірити у закордонному паспорті

Перед поїздкою за кордон українцям варто перевірити не лише наявність закордонного паспорта, а й строк його дії та стан. Навіть за наявності всіх необхідних документів можуть виникнути проблеми з в'їздом до іншої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міграційну службу Дніпропетровської області .

Головне: Вимоги до строку дії: Для в'їзду до більшості країн закордонний паспорт має бути чинним ще щонайменше 6 місяців (для Шенгенської зони - від 3 місяців після виїзду).

Для в'їзду до більшості країн закордонний паспорт має бути чинним ще щонайменше 6 місяців (для Шенгенської зони - від 3 місяців після виїзду). Вільні сторінки та стан: У документі має бути щонайменше дві чисті сторінки для штампів чи віз. Паспорт із пошкодженнями, надривами, нечитабельними даними, сторонніми написом або несправним чипом можуть визнати недійсним.

У документі має бути щонайменше дві чисті сторінки для штампів чи віз. Паспорт із пошкодженнями, надривами, нечитабельними даними, сторонніми написом або несправним чипом можуть визнати недійсним. Коли замінювати : У разі зміни прізвища чи персональних даних паспорт потрібно замінити протягом 30 днів.

: У разі зміни прізвища чи персональних даних паспорт потрібно замінити протягом 30 днів. Порада від ДМС: Подавати документи на новий закордонний паспорт рекомендують за 6-9 місяців до закінчення строку дії поточного, щоб уникнути затримок та відмов у перетині кордону.

На що звернути увагу насамперед

Насамперед потрібно перевірити строк дії закордонного паспорта.

У більшості країн документ має бути чинним щонайменше шість місяців із моменту в'їзду. Це правило дозволяє уникнути ситуацій, коли паспорт втратить чинність під час перебування за кордоном.

Водночас вимоги різних держав можуть відрізнятися.

Які строки дії паспорта вимагають різні країни

Для поїздок до країн Шенгенської зони, зокрема Польщі, Німеччини та Франції, паспорт повинен бути чинним щонайменше три місяці після запланованої дати виїзду із Шенгенської зони.

Водночас для в'їзду до Китаю, Таїланду, Туреччини, Єгипту, Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Ізраїлю та низки інших країн документ має залишатися чинним не менше шести місяців.

Для Великої Британії достатньо, щоб паспорт був дійсним протягом усього періоду перебування.

Щодо США та Канади, то хоча загальна рекомендація також передбачає шестимісячний строк дії документа, для громадян України діє виняток. Українські закордонні паспорти автоматично вважаються чинними ще шість місяців після зазначеної в них дати закінчення строку дії.

Які ще вимоги потрібно перевірити

У міграційній службі радять переконатися, що в паспорті є щонайменше дві чисті сторінки для проставлення штампів або віз. Деякі країни можуть вимагати окрему повністю чисту сторінку.

Також важливо перевірити стан документа. Пошкоджені або відсутні сторінки, нечитабельні записи, зіпсована фотографія, стерті персональні дані чи несправний біометричний чип можуть стати підставою для визнання паспорта недійсним.

Крім того, у документі не повинно бути сторонніх написів або інших позначок.

Коли варто замінити паспорт

У відомстві нагадали, що після зміни прізвища, імені або інших персональних даних документи необхідно замінити протягом 30 днів.

Також українцям рекомендують не чекати закінчення строку дії паспорта та оформлювати новий приблизно за шість-дев'ять місяців до завершення чинності документа.

Як пояснили в міграційній службі, це допоможе уникнути затримок з оформленням, проблем із відкриттям віз, купівлею квитків і можливих відмов під час перетину державного кордону.