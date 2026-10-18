Сколько стоит заграничный паспорт в 2026 году: данные ГМС

В Украине загранпаспорт можно оформить за 20 или 7 рабочих дней, а в предусмотренных законом случаях - за три рабочих дня. Цена зависит от срока изготовления документа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины (ГМС).
По данным ГМС, административный сбор за оформление загранпаспорта в подразделениях миграционной службы составляет:
Административный сбор состоит из стоимости административной услуги и бланка паспорта.
Во время оформления документа за 20 рабочих дней услуга стоит 352 гривны, а бланк - 795 гривен.
В случае срочного оформления за 7 или 3 рабочих дня стоимость административной услуги составляет 992 гривны, а бланка - 795 гривен.
В ГМС уточняют, что указанные тарифы касаются оформления паспорта именно в подразделениях миграционной службы. Если документ оформляют в консульском учреждении Украины за границей, уплачивается консульский сбор.
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Паспорт гражданина Украины для выезда за границу оформляется по желанию лица. Детям документ выдают от рождения сроком на четыре года, а гражданам в возрасте от 16 лет - на десять лет.
В то же время гражданин Украины не может иметь больше двух действующих загранпаспортов.
Для получения документа необходимо подать нужные документы в одно из следующих учреждений:
Украинцы, проживающие за границей, могут обратиться в соответствующее дипломатическое учреждение Украины.
При оформлении заявления производится сканирование отпечатков указательных пальцев рук. У детей эта процедура осуществляется с 12 лет.
Перед подписанием заявления-анкеты следует проверить правильность персональных данных, особенно написание имени и фамилии латиницей. После изготовления паспорта его получают в том органе, на который подавали документы, предъявив паспорт гражданина Украины.
Напомним, с 1 января 2026 года в Украине выросла стоимость оформления ID-карт, загранпаспортов и вида на жительство из-за подорожания бланков.
Ранее РБК-Украина писало, что перед поездкой за границу украинцам следует проверить срок действия загранпаспорта, наличие чистых страниц и состояние документа. В зависимости от страны паспорт должен действовать еще не менее трех или шести месяцев. Также после смены персональных данных его нужно заменить в течение 30 дней, а новый документ рекомендуют оформлять за 6-9 месяцев до истечения срока действия старого.