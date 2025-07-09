Скільки коштує вивчитись на юриста? Порівняння цін у топових вишах України

Вартість навчання на юриста

Рік навчання на правничому факультеті на денній формі коштує від 31 тисячі гривень (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) до 147 тисяч гривень (Український католицький університет). Заочна форма навчання стартує від 14 тисяч гривень за рік.

Щоб претендувати на конкурсний бал для вступу на спеціальність "Право", потрібно мати щонайменше 150 балів на НМТ, втім кожен університет встановлює власний прохідний поріг.

Скільки коштує рік навчання на бакалавраті за спеціальністю право: