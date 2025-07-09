Скільки коштує вивчитись на юриста? Порівняння цін у топових вишах України

Навчання на юриста залишається одним із найдорожчих напрямів в українських вишах. У 2025 році вартість контракту значно зросла, особливо у топових університетах.
РБК-Україна розповідає, скільки доведеться заплатити за навчання на правничому факультеті цього року.
Рік навчання на правничому факультеті на денній формі коштує від 31 тисячі гривень (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) до 147 тисяч гривень (Український католицький університет). Заочна форма навчання стартує від 14 тисяч гривень за рік.
Щоб претендувати на конкурсний бал для вступу на спеціальність "Право", потрібно мати щонайменше 150 балів на НМТ, втім кожен університет встановлює власний прохідний поріг.
Скільки коштує рік навчання на бакалавраті за спеціальністю право:
Раніше ми писали про те, що економічна освіта в Україні традиційно залишається однією з найпрестижніших і найзатребуваніших спеціальностей. У 2025 році ціни на цьому факультеті у провідних ВНЗ варіюються у межах 46-95 тисяч гривень за рік, залежно від форми навчання та рівня.
Читайте також про те, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ) підвищив вартість навчання на 2025/2026 навчальний рік. Мінімальна ціна за рік бакалаврату становить 43,8 тисячі гривень, а максимальна - 95,6 тисячі гривень.
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