Сколько стоит выучиться на юриста? Сравнение цен в топовых вузах Украины

Обучение на юриста остается одним из самых дорогих направлений в украинских вузах. В 2025 году стоимость контракта значительно выросла, особенно в топовых университетах.
РБК-Украина рассказывает, сколько придется заплатить за обучение на юридическом факультете в этом году.
Год обучения на юридическом факультете на дневной форме стоит от 31 тысячи гривен (Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина) до 147 тысяч гривен (Украинский католический университет). Заочная форма обучения стартует от 14 тысяч гривен за год.
Чтобы претендовать на конкурсный балл для поступления на специальность "Право", нужно иметь не менее 150 баллов на НМТ, но каждый университет устанавливает собственный проходной порог.
Сколько стоит год обучения на бакалавриате по специальности право:
Ранее мы писали о том, что экономическое образование в Украине традиционно остается одной из самых престижных и востребованных специальностей. В 2025 году цены на этом факультете в ведущих вузах варьируются в пределах 46-95 тысяч гривен в год, в зависимости от формы обучения и уровня.
Читайте также о том, что Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (КНУ) повысил стоимость обучения на 2025/2026 учебный год. Минимальная цена за год бакалавриата составляет 43,8 тысячи гривен, а максимальная - 95,6 тысячи гривен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.