Сколько стоит выучиться на юриста? Сравнение цен в топовых вузах Украины

Стоимость обучения на юриста

Год обучения на юридическом факультете на дневной форме стоит от 31 тысячи гривен (Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина) до 147 тысяч гривен (Украинский католический университет). Заочная форма обучения стартует от 14 тысяч гривен за год.

Чтобы претендовать на конкурсный балл для поступления на специальность "Право", нужно иметь не менее 150 баллов на НМТ, но каждый университет устанавливает собственный проходной порог.

Сколько стоит год обучения на бакалавриате по специальности право: