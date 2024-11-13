Скільки коштує пальне в Україні і де найдешевше: огляд цін на різних АЗС

Протягом останніх трьох місяців ціни на бензин і дизельне пальне в Україні знизились в середньому на 2 гривні, а газ за цей період подорожчав майже на 5 гривень.
РБК-Україна розповідає, скільки коштує пальне на різних заправках в Україні.
Компанія заявляє, що їхнє пальне відповідає стандарту "ЄВРО-5" та імпортується із Польщі, Литви, Німеччини, Румунії, Греції, США та інших країн. Клієнти можуть зареєструватись у програмі лояльності Pride та отримувати бонуси за заправку, які можна буде витрачати на покупки у мережі.
Ціни у мережі:
У OKKO заявляють, що заправляють виключно імпортним пальним з Польщі та Литви стандарту ЄВРО-5, також зазначають, що їхнє паливо відповідає всім українським стандартам ДСТУ.
Ціни у мережі:
На заправках KLO реалізують пальне українського та литовського виробництва. Українське пальне поставляється Шебелинським НПЗ та повністю відповідає екологічному стандарту Євро-5.
Ціни у мережі:
Укрнафта імпортує пальне за стандартами Євро-5 зі Швеції, Польщі, Литви, Греції, Кувейту. Компанія пропонує своїм клієнтам паливні талони, які діють протягом трьох місяців. Тоді ціна на пальне для цього водія буде зафіксована.
Ціни у мережі:
Компанія заявляє, що пропонує клієнтам якісне пальне, що відповідає усім стандартам. Також водії можуть придбати спеціальні паливні талони, які допомагають економити.
Ціни у мережі:
Із даного переліку автозаправних мереж найнижчі ціни саме на БРСМ Нафта. Зазначимо, що вартість пального у різних областях може несуттєво відрізнятись.
Додамо, що НБУ прогнозує, що ціни на пальне почнуть підвищуватись наприкінці цього року – на початку наступного, коли запаси будуть вичерпані. Зростання цін на паливо пришвидшиться до 9%, вартість підскоче на 1-1,5 грн за літр. Втім, до 2028 року пальне може подорожчати на 8-9 грн/л через підвищення акцизів. На ціни на пальне також впливають світові ціни на нафту та курси валют.
Читайте також про те, що в Україні з вересня підвищили акцизи на пальне. Це стало першим етапом підвищення податків.
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