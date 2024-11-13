Сколько стоит топливо в Украине и где самое дешевое: обзор цен на разных АЗС

Какие цены на топливо на WOG

Компания заявляет, что их топливо соответствует стандарту "ЕВРО-5" и импортируется из Польши, Литвы, Германии, Румынии, Греции, США и других стран. Клиенты могут зарегистрироваться в лояльности Pride и получать бонусы за заправку, которые можно будет тратить на покупки в сети.

Цены в сети:

ДП Евро5 – 54,99 грн

ДП Mustang+ – 57,99 грн

95 Евро5 – 57,99 грн

95 Mustang – 59,99 грн

100 Mustang – 65,99 грн

газ – 35,98 грн

Какая стоимость топлива на OKKO

В OKKO заявляют, что заправляют исключительно импортным топливом из Польши и Литвы стандарта ЕВРО-5, также отмечают, что их топливо отвечает всем украинским стандартам ДСТУ.

Цены в сети:

ДП plus – 57,99 грн

ДП евро – 54,99 грн

95 plus – 59,99 грн

95 евро – 57,99 грн

газ – 35,99 грн

Adblue – 41,90 грн

Стоимость топлива на OKKO (скриншот)

Сколько стоит топливо на KLO

На заправках KLO реализуют топливо украинского и литовского производства. Украинское горючее поставляется Шебелинским НПЗ и полностью отвечает экологическому стандарту Евро-5.

Цены в сети:

ДП – 54,09 грн

А 95+ – 57,29 грн

А 95 – 56,59 грн

А 92 – 54,38 грн

газ – 35,79 грн

F 100 – 65,39 грн

Ventus 95 – 59,39 грн

Какие цены на топливо на "Укрнафті"

Укрнефть импортирует горючее по стандартам Евро-5 из Швеции, Польши, Литвы, Греции, Кувейта. Компания предлагает своим клиентам топливные талоны, действующие в течение трех месяцев. Тогда цена на горючее для этого водителя будет зафиксирована.

Цены в сети:

А-95 премиум – 56,99 грн

А-95 – 54,99 грн

А-92 – 52,99 грн

дизельное топливо – 51,99 грн

газ автомобильный – 33,79 грн

Сколько стоит горючее на БРСМ "Нафта"

Компания заявляет, что предлагает клиентам качественное топливо, отвечающее всем стандартам. Также водители могут приобрести специальные топливные талоны, которые помогают экономить.

Цены в сети:

А-95 – 53,71 грн

дизельное топливо – 49,27 грн

газ автомобильный – 33,45 грн

Из данного перечня автозаправочных сетей самые низкие цены именно на БРСМ "Нафта". Отметим, что стоимость горючего в разных областях может несущественно отличаться.