Сколько стоит топливо в Украине и где самое дешевое: обзор цен на разных АЗС

За последние три месяца цены на бензин и дизельное топливо в Украине снизились в среднем на 2 гривны, а газ за этот период подорожал почти на 5 гривен.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоит топливо на разных заправках в Украине.
Компания заявляет, что их топливо соответствует стандарту "ЕВРО-5" и импортируется из Польши, Литвы, Германии, Румынии, Греции, США и других стран. Клиенты могут зарегистрироваться в лояльности Pride и получать бонусы за заправку, которые можно будет тратить на покупки в сети.
Цены в сети:
В OKKO заявляют, что заправляют исключительно импортным топливом из Польши и Литвы стандарта ЕВРО-5, также отмечают, что их топливо отвечает всем украинским стандартам ДСТУ.
Цены в сети:
На заправках KLO реализуют топливо украинского и литовского производства. Украинское горючее поставляется Шебелинским НПЗ и полностью отвечает экологическому стандарту Евро-5.
Цены в сети:
Укрнефть импортирует горючее по стандартам Евро-5 из Швеции, Польши, Литвы, Греции, Кувейта. Компания предлагает своим клиентам топливные талоны, действующие в течение трех месяцев. Тогда цена на горючее для этого водителя будет зафиксирована.
Цены в сети:
Компания заявляет, что предлагает клиентам качественное топливо, отвечающее всем стандартам. Также водители могут приобрести специальные топливные талоны, которые помогают экономить.
Цены в сети:
Из данного перечня автозаправочных сетей самые низкие цены именно на БРСМ "Нафта". Отметим, что стоимость горючего в разных областях может несущественно отличаться.
Добавим, что НБУ прогнозирует, что цены на топливо начнут повышаться в конце этого года – в начале следующего, когда запасы будут исчерпаны. Рост цен на топливо ускорится до 9%, стоимость подскочит на 1-1,5 грн за литр. Однако до 2028 года горючее может подорожать на 8-9 грн/л из-за повышения акцизов. На цены на топливо также влияют мировые цены на нефть и курсы валют.
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