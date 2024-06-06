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Скільки коштує оренда житла у Києві і в якому районі найдешевші квартири

Скільки коштує оренда житла у Києві (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Київ залишається одним із найпопулярніших міст для оренди квартири. Вартість житла залежить від району столиці, а також площі та ремонту нерухомості.

РБК-Україна із посилання на статистику ЛУН розповідає, скільки коштує оренда квартири у Києві та у якому районі найдешевші пропозиції.

Яка вартість оренди у Києві 

У середньому вартість оренди однокімнатних квартир у Києві становить 13 500 - 14 000 грн, що на 1000 грн дорожче, ніж попереднього місяця.

Винайняти двокімнатну квартиру на місяць коштуватиме 16 000 -18 000 грн, ціни на них за останній місяць зросли на 500 грн. 

Вартість на оренду 3-кімнатних коливається від 20 000 до 61 000 на місяць.

Де найдорожчі та найдешевші квартири

Найдорожчі квартири у Печерському району. Тут вартість оренди квартири в середньому становить:

  • однокімнатні - 28 700 грн 
  • двокімнатні - 39 000 грн.
  • трикімнатні - 61 300 грн.

Найдешевші квартири у Деснянському районі. Тут ціни на оренду в середньому становлять:

  • однокімнатні - 7 500 грн
  • двокімнатні - 10 000 грн

Даних про оренду трикімнатних квартир у цьому районі не достатньо, аби робити середні підрахунки.

Ціни на оренду житла у Києві (скриншот)

Додамо також, що вартість купівлі квартир на первинному ринку також незначно зросла. За останній місяць вона піднялась на 1 000 грн і зараз в середньому становить 59 000 грн за м кв.

Значно знизились ціни на купівлю однокімнатних квартир на вторинному ринку у порівнянні із попереднім місяцем. Таке житло раніше оцінювали в середньому у 62 000 доларів, а зараз - 49 000 доларів.

Ціни на двокімнатні та трикімнатні квартири на вторинному ринку суттєво не змінились і становлять 65 000 грн та 130 000 грн відповідно. 

Ціни на однокімнатні квартири в Києві на вторинному ринку, дані за січень-червень 2024 року (скриншот)

Читайте також про те, як виглядає найдешевша квартира Києва.

Раніше ми розповідали, що у рейтингу областей України щодо вартості оренди житла змінився лідер.

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