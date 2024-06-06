Скільки коштує оренда житла у Києві і в якому районі найдешевші квартири

Київ залишається одним із найпопулярніших міст для оренди квартири. Вартість житла залежить від району столиці, а також площі та ремонту нерухомості.
РБК-Україна із посилання на статистику ЛУН розповідає, скільки коштує оренда квартири у Києві та у якому районі найдешевші пропозиції.
У середньому вартість оренди однокімнатних квартир у Києві становить 13 500 - 14 000 грн, що на 1000 грн дорожче, ніж попереднього місяця.
Винайняти двокімнатну квартиру на місяць коштуватиме 16 000 -18 000 грн, ціни на них за останній місяць зросли на 500 грн.
Вартість на оренду 3-кімнатних коливається від 20 000 до 61 000 на місяць.
Найдорожчі квартири у Печерському району. Тут вартість оренди квартири в середньому становить:
Найдешевші квартири у Деснянському районі. Тут ціни на оренду в середньому становлять:
Даних про оренду трикімнатних квартир у цьому районі не достатньо, аби робити середні підрахунки.
Ціни на оренду житла у Києві (скриншот)
Додамо також, що вартість купівлі квартир на первинному ринку також незначно зросла. За останній місяць вона піднялась на 1 000 грн і зараз в середньому становить 59 000 грн за м кв.
Значно знизились ціни на купівлю однокімнатних квартир на вторинному ринку у порівнянні із попереднім місяцем. Таке житло раніше оцінювали в середньому у 62 000 доларів, а зараз - 49 000 доларів.
Ціни на двокімнатні та трикімнатні квартири на вторинному ринку суттєво не змінились і становлять 65 000 грн та 130 000 грн відповідно.
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