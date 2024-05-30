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На стінах - плями, кабелі та труби. Як виглядає найдешевша "смарт"-квартира в Києві (фото)

Четвер 30 травня 2024 20:30
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На стінах - плями, кабелі та труби. Як виглядає найдешевша "смарт"-квартира в Києві (фото) У таких умовах жити зможе не кожен (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Знайти квартиру в оренду не за всі гроші світу в столиці може бути непросто. Особливо якщо ви плануєте жити там впродовж тривалого часу та шукаєте комфортні умови.

РБК-Україна дослідило різні пропозиції на платформі онлайн-оголошень OLX і розповідає, де розташована та який вигляд має одна з квартир, яку пропонують орендувати у столиці за відносно невеликі гроші.

Місцерозташування квартири

Згідно з оголошенням, в оренду пропонується однокімнатна смарт-квартира неподалік Дарницької площі в Києві - у Гродненському провулку.

Дослідивши цю місцевість на карті, можна побачити, що поруч - відносно непогано розвинена інфраструктура (магазини, "Нова пошта", школа, зупинки громадського транспорту тощо).

Водночас там дещо бракує якихось зелених зон (насаджень, скверів, парків).

Натомість відносно недалеко розташований Дарницький залізничний вокзал і Дарницька ТЕЦ (що в умовах повномасштабної війни та регулярних ворожих обстрілів складно назвати "комфортним і безпечним місцерозташуванням").

На стінах - плями, кабелі та труби. Як виглядає найдешевша &quot;смарт&quot;-квартира в Києві (фото)

Приблизне місцерозташування квартири (скріншот: google.com/maps)

Що відомо про квартиру

В оголошенні зазначається, що це - смарт-квартира, що зазвичай свідчить про невелику площу житла (18-30 метрів квадратних) і відсутність в ньому жорстких перегородок чи дверей. Такі помешкання ще називають квартирами-студіями.

Автор публікації повідомляє потенційних орендарів, що:

  • загальна площа квартири - 22 метри квадратні
  • площа кухні - 4 метри квадратні
  • санвузол - суміжний
  • опалення - індивідуальне (електро)
  • квартира розташована в сучасному котеджі
  • поверх - цокольний (хоча в цілому будинок має два поверхи)
  • у квартирі був зроблений свіжий євроремонт ремонт
  • квартира має нові сучасні меблі
  • у квартирі є автоматична пральна машина, бойлер, електроплита
  • вхідні двері - броньовані
  • біля квартири є двір і місце для паркування машини

На стінах - плями, кабелі та труби. Як виглядає найдешевша &quot;смарт&quot;-квартира в Києві (фото)

Опис квартири та інфраструктури (скріншот: olx.ua)

Водночас опубліковані в оголошенні фотографії відображають зовсім іншу картину.

На них можна побачити, що від свіжого євроремонту в цій квартирі - одна назва.

На стінах - плями, кабелі та труби, а нові сучасні меблі, м'яко кажучи, залишають бажати кращого.

Замість вікна у кімнаті - загратована кватирка, а замість кухні - комірка з невеликою електроплитою, пралкою та мікрохвильовкою.

На стінах - плями, кабелі та труби. Як виглядає найдешевша &quot;смарт&quot;-квартира в Києві (фото)На стінах - плями, кабелі та труби. Як виглядає найдешевша &quot;смарт&quot;-квартира в Києві (фото)На стінах - плями, кабелі та труби. Як виглядає найдешевша &quot;смарт&quot;-квартира в Києві (фото)На стінах - плями, кабелі та труби. Як виглядає найдешевша &quot;смарт&quot;-квартира в Києві (фото)На стінах - плями, кабелі та труби. Як виглядає найдешевша &quot;смарт&quot;-квартира в Києві (фото)На стінах - плями, кабелі та труби. Як виглядає найдешевша &quot;смарт&quot;-квартира в Києві (фото)На стінах - плями, кабелі та труби. Як виглядає найдешевша &quot;смарт&quot;-квартира в Києві (фото)

Так виглядає ця квартира (фото: olx.ua)

В цілому складається враження, що підвальне приміщення "котеджу" просто вирішили переобладнали у "квартиру", щоб заробити грошей.

Вартість оренди квартири

Попри всі вищезазначені нюанси та вказану на платформі вартість оренди у розмірі 4 000 грн, насправді платити за таку "красу" доведеться 4 500 грн на місяць (про це йдеться нижче, у тексті оголошення).

При цьому у квартирі навіть не можна жити з домашнім улюбленцем.

На стінах - плями, кабелі та труби. Як виглядає найдешевша &quot;смарт&quot;-квартира в Києві (фото)На стінах - плями, кабелі та труби. Як виглядає найдешевша &quot;смарт&quot;-квартира в Києві (фото)

Оголошення на платформі (скріншот: olx.ua)

Крім того, на орендаря традиційно "лягає" оплата рахунків:

  • за електроенергію (за лічильником)
  • за воду (за лічильником)

Насамкінець разово доведеться сплатити комісію агентству - у розмірі 50% за фактом заселення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у рейтингу областей України щодо вартості оренди житла змінився лідер.

Читайте також про VIP-квартиру у Львові, яку продають за 33 мільйони гривень.

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