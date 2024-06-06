Сколько стоит аренда жилья в Киеве и в каком районе самые дешевые квартиры

Киев остается одним из самых популярных городов для аренды квартиры. Стоимость жилья зависит от района столицы, а также от площади и ремонта недвижимости.
РБК-Украина со ссылкой на статистику ЛУН рассказывает, сколько стоит аренда квартиры в Киеве и в каком районе самые дешевые предложения.
В среднем стоимость аренды однокомнатных квартир в Киеве составляет 13 500 - 14 000 грн, что на 1000 грн дороже, чем в предыдущем месяце.
Снять двухкомнатную квартиру в месяц будет стоить 16 000 -18 000 грн, цены на них за последний месяц выросли на 500 грн.
Стоимость аренды трехкомнатных колеблется от 20 000 до 61 000 в месяц.
Самые дорогие квартиры в Печерском районе. Здесь стоимость аренды квартиры в среднем составляет:
Самые дешевые квартиры в Деснянском районе. Здесь цены на аренду в среднем составляют:
Данных об аренде трехкомнатных квартир в этом районе недостаточно, чтобы делать средние подсчеты.
Цены на аренду жилья в Киеве (скриншот)
Добавим также, что стоимость покупки квартир на первичном рынке также незначительно выросла. За последний месяц она поднялась на 1000 грн и сейчас в среднем составляет 59 000 грн за м кв.
Значительно снизились цены на покупку однокомнатных квартир на вторичном рынке по сравнению с предыдущим месяцем. Такое жилье раньше оценивали в среднем в 62 000 долларов, а сейчас - 49 000 долларов.
Цены на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры на вторичном рынке существенно не изменились и составляют 65 000 долларов и 130 000 долларов соответственно.
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