Скільки коштів Україна отримає від підвищення податків: пояснення Шмигаля

В Україні з 1 грудня набудуть чинності зміни до Податкового кодексу. Це дозволить залучити до додатково до бюджету цього року 8 мільярдів гривень.
Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами Шмигаля, підвищення податків дозволить у 2025 році акумулювати додатково - 140 млрд грн.
"Усі ці кошти без виключення спрямуємо на фінансування зарплат захисникам і захисницям України. Саме завдяки внутрішньому фінансовому ресурсу України забезпечуються виплати нашим воїнам" - написав прем'єр.
Він нагадав, що у держбюджет на наступний рік закладено витрати на оборону у розмірі 2,23 трлн грн, з яких 1,16 трлн грн - це грошове забезпечення військовослужбовців.
Нагадаємо, новими податковими змінами передбачено підвищення ставки військового збору для фізичних осіб з 1,5% до 5%.
Встановлення військового збору для фізичних осіб-підприємців:
Також з 1 січня 2025 року буде підвищено ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%.
Нагадаємо, законопроєкт про підвищення податків було подано в липні. Уряд аргументував це необхідністю залучити 500 млрд гривень для фінансування оборонних потреб, частину яких планувалося отримати через збільшення податкових надходжень.
Пропозиції, зокрема введення податку з обігу, викликали незадоволення серед бізнесу. Після консультацій із підприємцями президент Володимир Зеленський наголосив, що податкові рішення мають бути справедливими.
Спочатку передбачалося, що зміни принесуть до бюджету 138,7 млрд гривень у 2024 році. Однак у фінальній редакції закону, за словами голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева, очікується надходження лише 21 млрд гривень.
Вчора президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон про підвищення податків. Основним у законі є збільшення військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5% цього року та наступного.
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