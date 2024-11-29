Сколько денег Украина получит от повышения налогов: объяснение Шмыгаля

По словам Шмыгаля, повышение налогов позволит в 2025 году аккумулировать дополнительно – 140 млрд грн.

"Все эти средства без исключения направим на финансирование зарплат защитникам и защитницам Украины. Именно благодаря внутреннему финансовому ресурсу Украины обеспечиваются выплаты нашим воинам", - написал премьер.

Он напомнил, что в госбюджет на следующий год заложены расходы на оборону в размере 2,23 трлн. грн., из которых 1,16 трлн. грн. - это денежное довольствие военнослужащих.

Что предусмотрено новыми налоговыми изменениями

Напомним, новыми налоговыми изменениями предусмотрено повышение ставки военного сбора для физических лиц с 1,5 до 5%.

Установление военного сбора для физических лиц-предпринимателей:

ФЛП 1, 2, 4 групп будут платить 10% от минимальной заработной платы, установленной на начало 2025 года (8000 грн).

ФЛП 3 группы будут платить военный сбор в размере 1% от своего оборота по итогам первого квартала 2025 года.

Также с 1 января 2025 года будут повышены ставки налога на прибыль для финансовых компаний до 25%.

Повышение налогов в Украине

Напомним, законопроект о повышении налогов был представлен в июле. Правительство аргументировало это необходимостью привлечь 500 млрд гривен для финансирования оборонных нужд, часть которых планировалось получить из-за увеличения налоговых поступлений.

Предложения, в том числе введение налога с обращения, вызвали недовольство среди бизнеса. После консультаций с предпринимателями президент Владимир Зеленский подчеркнул, что налоговые решения должны быть справедливыми.

Первоначально предполагалось, что изменения принесут в бюджет 138,7 млрд. гривен в 2024 году. Однако в финальной редакции закона, по словам главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева, ожидается поступление всего 21 млрд гривен.