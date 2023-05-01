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Скільки коштів потрібно на відновлення Харкова: відповідь мера

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Харків, Понеділок 01 травня 2023 02:48
Скільки коштів потрібно на відновлення Харкова: відповідь мера Фото: відновлення Харкова після війни вимагатиме 9,5 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На відновлення інфраструктури Харкова від ворожих обстрілів знадобиться щонайменше 9,5 млрд доларів.

Про це заявив мер міста Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Зараз обстріл триває і неможливо остаточно порахувати всі збитки, які Харків отримав від російських агресорів. Для того, щоб відновити Харків, потрібно щонайменше 9,5 млрд доларів США", - заявив мер Харкова.

За його словами, Україна не зможе знайти ці кошти самостійно і після закінчення бойових дій потребуватиме підтримки західних партнерів, зокрема, Сполучених Штатів.

Раніше голова Харківської ОВ Олег Синегубов пояснив, чому РФ перестала завдавати ракетних ударів по Харкову. За його словами, агресор не втратив свого інтересу до Харкова. Однак росіяни завдають більше обстрілів по прикордонній області, а не по місту.

Також раніше повідомлялося, що примусова евакуація може бути введена в частині Куп'янського району Харківської області.

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