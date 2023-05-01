Скільки коштів потрібно на відновлення Харкова: відповідь мера

На відновлення інфраструктури Харкова від ворожих обстрілів знадобиться щонайменше 9,5 млрд доларів.

Про це заявив мер міста Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Зараз обстріл триває і неможливо остаточно порахувати всі збитки, які Харків отримав від російських агресорів. Для того, щоб відновити Харків, потрібно щонайменше 9,5 млрд доларів США", - заявив мер Харкова. За його словами, Україна не зможе знайти ці кошти самостійно і після закінчення бойових дій потребуватиме підтримки західних партнерів, зокрема, Сполучених Штатів.