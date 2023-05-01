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Сколько средств необходимо на восстановление Харькова: ответ мэра

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Харьков, Понедельник 01 мая 2023 02:48
Сколько средств необходимо на восстановление Харькова: ответ мэра Фото: восстановление Харькова после войны потребует 9,5 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На восстановление инфраструктуры Харькова от вражеских обстрелов потребуется не менее 9,5 млрд долларов.

Об этом заявил мэр города Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Сейчас обстрелы продолжаются и невозможно окончательно сосчитать все убытки, которые Харьков получил от российских агрессоров. Для того чтобы восстановить Харьков, нужно по меньшей мере 9,5 млрд долларов США", - заявил мэр Харькова.

По его словам, Украина не сможет найти эти средства самостоятельно и после окончания боевых действий будет нуждаться в поддержке западных партнеров, в частности, Соединенных Штатов.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов объяснил, почему РФ перестала наносить ракетные удары по Харькову. По его словам, агрессор не потерял своего интереса к Харькову. Однако россияне наносят больше обстрелов по приграничью области, а не по городу.

Также Ранее сообщалось, что принудительная эвакуация может быть введена в части Купянского района Харьковской области.

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