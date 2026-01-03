Скільки коштів потрібно Україні для відновлення та розвитку після війни? Підрахунки уряду

За її словами, протягом останніх тижнів українська команда активно обговорювала зі Сполученими Штатами подальші кроки в умовах воєнної економіки та перехід до довгострокового добробуту й безпеки.

"Ми маємо, багато установ зробили системну роботу в рамках платформи донорів, зокрема Світовий банк, щодо оцінки потреби реконструкції та відновлення. Тут вже були залучені ключові установи, які підтверджують надійність їхнього підходу, зокрема, Всесвітній банк, BlackRock, також Казначейство США", - зазначила вона.

За результатами співпраці було розроблено рамки українського добробуту, в яких чітко визначені потреби, передумови, механізми та напрями інвестицій на найближчі десять років.

"З погляду сьогоднішнього, фінансові потреби для української сторони величезні. Вони становлять 800 мільярдів доларів, це передбачає макрофінансову стабільність, компенсацію за втрати, потреби реконструкції, відбудови та фінансування для економічного зростання. Це не вміщає фінанси на оборону", - розповіла вона.

Прем’єр-міністер наголосила, що ефективні гарантії безпеки можуть з часом зменшити фінансові потреби, адже безпека є базовою передумовою економічного відновлення. Окремо вона підкреслила, що макрофінансова стабільність є ключовою умовою для залучення інвестицій та підвищення інвестиційної привабливості України.