Сколько средств нужно Украине для восстановления после войны? Подсчеты правительства

По ее словам, в течение последних недель украинская команда активно обсуждала с Соединенными Штатами дальнейшие шаги в условиях военной экономики и переход к долгосрочному благосостоянию и безопасности.

"Мы имеем, многие учреждения сделали системную работу в рамках платформы доноров, в частности Всемирный банк, по оценке потребности реконструкции и восстановления. Здесь уже были привлечены ключевые учреждения, которые подтверждают надежность их подхода, в частности, Всемирный банк, BlackRock, также Казначейство США", - отметила она.

По результатам сотрудничества были разработаны рамки украинского благосостояния, в которых четко определены потребности, предпосылки, механизмы и направления инвестиций на ближайшие десять лет.

"С точки зрения сегодняшнего, финансовые потребности для украинской стороны огромные. Они составляют 800 миллиардов долларов, это предусматривает макрофинансовую стабильность, компенсацию за потери, потребности реконструкции, восстановления и финансирования для экономического роста. Это не вмещает финансы на оборону", - рассказала она.

Премьер-министр подчеркнула, что эффективные гарантии безопасности могут со временем уменьшить финансовые потребности, ведь безопасность является базовой предпосылкой экономического восстановления. Отдельно она подчеркнула, что макрофинансовая стабильность является ключевым условием для привлечения инвестиций и повышения инвестиционной привлекательности Украины.