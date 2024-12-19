Сколько средств получают раненые военные в Украине: данные от Минобороны

Военные получают денежное обеспечение в случае ранения. Выплаты осуществляются за все время пребывания в больнице и в отпуске для лечения вследствие ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

"Военнослужащим Вооруженных сил, которые лечатся после ранения (контузии, травмы или увечья), связанного с защитой Родины, гарантировано денежное обеспечение", - пояснили в министерстве.

Специалисты Департамента социального обеспечения Минобороны подготовили справку о том, какие именно выплаты предусмотрены.

В частности военные, которые находятся на стационарном лечении, получают ежемесячное денежное обеспечение по последним занимаемым должностям, то есть:

не менее 20 100 гривен в месяц,

и дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен.

Выплаты осуществляются за все время пребывания в больнице и в отпуске для лечения вследствие ранения, но не более 12 месяцев подряд.