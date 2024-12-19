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Сколько средств получают раненые военные в Украине: данные от Минобороны

Украина, Четверг 19 декабря 2024 19:25
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Сколько средств получают раненые военные в Украине: данные от Минобороны Фото: военные получают денежное обеспечение в случае ранения (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные получают денежное обеспечение в случае ранения. Выплаты осуществляются за все время пребывания в больнице и в отпуске для лечения вследствие ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Военнослужащим Вооруженных сил, которые лечатся после ранения (контузии, травмы или увечья), связанного с защитой Родины, гарантировано денежное обеспечение", - пояснили в министерстве.

Специалисты Департамента социального обеспечения Минобороны подготовили справку о том, какие именно выплаты предусмотрены.

В частности военные, которые находятся на стационарном лечении, получают ежемесячное денежное обеспечение по последним занимаемым должностям, то есть:

  • не менее 20 100 гривен в месяц,
  • и дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен.

Выплаты осуществляются за все время пребывания в больнице и в отпуске для лечения вследствие ранения, но не более 12 месяцев подряд.

Заметим, что Министерство обороны Украины разрабатывает адаптивную одежду для раненых военнослужащих, чтобы обеспечить им комфорт во время лечения и реабилитации.

Сейчас технические спецификации, которыми должны руководствоваться производители, находятся на этапе согласования.

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