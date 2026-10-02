Скільки кияни платитимуть за тепло і гарячу воду: у КМДА повідомили про тарифи

Тарифи для населення не зміняться

У КМДА повідомили, що в опалювальному сезоні 2026-2027 років вартість теплової енергії та послуг з постачання тепла і гарячої води для населення залишиться на тому самому рівні.

Водночас теплопостачальні підприємства мають розрахувати економічно обґрунтовані тарифи, оскільки завершився строк дії попередніх тарифів та актуалізацію витрат на виробництво, транспортування і постачання теплової енергії та гарячої води, та відповідно наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

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Економічно обґрунтовані тарифи, встановлені відповідними розпорядженнями для КП "Київтеплоенерго" та ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ", в опалювальному сезоні 2026-2027 років застосовуватимуться для бюджетних установ, інших споживачів і релігійних організацій.

Нагадаємо, що вартість для населення однієї гігакалорії теплової енергії становить 1 654,41 грн, а одного кубічного метра гарячої води - 97,89 грн.