ua en ru
Пн, 28 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Шмигаль: Тарифи на газ для українців залишаться незмінними до кінця зими

13:46 28.09.2026 Пн
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Шмигаль: Тарифи на газ для українців залишаться незмінними до кінця зими Фото: Кабмін зафіксував тарифи на газ для українців (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Тарифи на газ для українців залишаться незмінними протягом усього осінньо-зимового періоду. Кабмін продовжив дію ПСО (покладання спеціальних зобов’язань) на ринку природного газу до 31 березня 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Продовження механізму ПСО гарантує, що вартість "блакитного палива" для населення не зростатиме під час опалювального сезону.

"Це також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання, продовжити умови щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем і для когенерації на прифронтових територіях", - зазначив міністр.

Шмигаль підкреслив, що це рішення є критично важливим для мільйонів українських родин під час війни. Воно дозволить забезпечити надійне та безперебійне постачання газу, а також стабільну роботу теплових об'єктів і всієї енергосистеми України.

"Попри значні втрати галузі внаслідок російських атак, держава продовжить створювати умови, аби захистити людей", - заявив він.

Нагадаємо, у Києві затвердили новий тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. Вартість послуг становитиме 63,79 грн за кубометр.

РБК-Україна також писало, що "Укрзалізниця" підвищує тарифи на приміські поїзди в кількох областях України. Вартість квитка залежатиме від відстані поїздки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Денис Шмигаль Газ
Новини
Зеленський повідомив про "далекобійні санкції" проти заводів РФ і "цілі" в Чорному морі
Зеленський повідомив про "далекобійні санкції" проти заводів РФ і "цілі" в Чорному морі
Аналітика
Чорна смуга. Як Україна переживе осінь та зиму і чи чекати колапсу економіки
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Чорна смуга. Як Україна переживе осінь та зиму і чи чекати колапсу економіки