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Сколько киевляне будут платить за тепло и горячую воду: в КГГА сообщили о тарифах

15:55 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Василина Копытко
Тарифы на 2026-2027 для населения не будут менять (коллаж РБК-Украина)

В Киеве тарифы на тепло и горячую воду для населения в отопительном сезоне 2026-2027 годов не изменятся. В то же время, для других потребителей будут действовать экономически обоснованные тарифы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Тарифы для населения не изменятся

В КГГА сообщили, что в отопительном сезоне 2026-2027 годов стоимость тепловой энергии и услуг по поставке тепла и горячей воды для населения останется на том же уровне.

В то же время теплоснабжающие предприятия должны рассчитать экономически обоснованные тарифы, поскольку завершился срок действия предыдущих тарифов и актуализацию затрат на производство, транспортировку и поставку тепловой энергии и горячей воды, а также предоставление услуг по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды.

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Экономически обоснованные тарифы, установленные соответствующими распоряжениями для КП "Киевтеплоэнерго " и ООО "ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦИЯ ", в отопительном сезоне 2026-2027 годов будут применяться для бюджетных учреждений, других потребителей и религиозных организаций.

Напомним, что стоимость для населения одной гигакалории тепловой энергии составляет 1 654,41 грн, а одного кубического метра горячей воды - 97,89 грн.

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