Скільки в Києві будинків досі залишаються без тепла? Що кажуть у КМВА

Що передувало

Нагадаємо, у ніч на 9 січня російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру Києва та житлову забудову. Після ударів ситуація з електропостачанням на лівому березі столиці різко ускладнилася - екстрені відключення тривають уже шосту добу.

Водночас у ніч на 13 січня Росія завдала повторного удару по енергооб’єктах у районі Києва, через що енергетики були змушені запровадити аварійні відключення світла по всьому місту.

Раніше мер Києва Віталій Кличко зазначив, що ситуація з теплопостачанням на правому березі столиці вже стабілізувалася. Водночас на лівому березі міста ситуація залишається складнішою, і там тривають активні роботи з відновлення подачі тепла.

Також в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв під час брифінгу пояснив, що внаслідок пошкодження енергетичних об’єктів місто було змушене піти на безпрецедентні заходи - зупинити систему централізованого опалення приблизно у 6 тисячах будинків.

При температурі повітря -10°C нижче комунальники провели оперативні роботи зі зливу систем, аби запобігти аваріям і масштабним пошкодженням мереж.