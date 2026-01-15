Сколько в Киеве домов до сих пор остаются без тепла? Что говорят в КГВА

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 9 января российские войска осуществили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Киева и жилую застройку. После ударов ситуация с электроснабжением на левом берегу столицы резко осложнилась - экстренные отключения продолжаются уже шестые сутки.

В то же время в ночь на 13 января Россия нанесла повторный удар по энергообъектам в районе Киева, из-за чего энергетики были вынуждены ввести аварийные отключения света по всему городу.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко отметил, что ситуация с теплоснабжением на правом берегу столицы уже стабилизировалась. В то же время на левом берегу города ситуация остается более сложной, и там продолжаются активные работы по восстановлению подачи тепла.

Также и.о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев во время брифинга пояснил, что в результате повреждения энергетических объектов город был вынужден пойти на беспрецедентные меры - остановить систему централизованного отопления примерно в 6 тысячах домов.

При температуре воздуха -10°C ниже коммунальщики провели оперативные работы по сливу систем, чтобы предотвратить аварии и масштабные повреждения сетей.