Пильнуйте, ворог не зник. Скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі

Угруповання з 12 бойових кораблів прртивника маневрує в спеціально визначеній безпечній зоні.

"Напоготові до ракетного удару 3 ракетоносії, споряджені 12-ма "Калібрами". Пильнуйте! Ворог ще не зник, не припинив свої обстріли й інші злочини", - зазначили українські військові.

В ОК "Південь" закликали громадян не наражати себе на небезпеку під час тривог, а навпаки діяти чітко та злагоджено.

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