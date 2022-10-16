Будьте внимательны, враг не исчез. Сколько "Калибров" держит Россия в Черном море

Группировка из 12 боевых кораблей противника маневрирует в специально определенной безопасной зоне.

"Наготове к ракетному удару 3 ракетоносителя, снаряженные 12 "Калибрами". Бдите! Враг еще не исчез, не прекратил свои обстрелы и другие преступления", - отметили украинские военные.

В ОК "Юг" призвали граждан не подвергать себя опасности во время тревог, а наоборот действовать четко и слаженно.

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