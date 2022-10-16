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Пильнуйте, ворог не зник. Скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі

Новость на русском →
Неділя 16 жовтня 2022 06:19
Пильнуйте, ворог не зник. Скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі Фото: У Чорному морі перебуває 3 російських судна-носії "Калібрів" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У Чорному морі нині перебуває 3 російських судна-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 12 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Угруповання з 12 бойових кораблів прртивника маневрує в спеціально визначеній безпечній зоні.

"Напоготові до ракетного удару 3 ракетоносії, споряджені 12-ма "Калібрами". Пильнуйте! Ворог ще не зник, не припинив свої обстріли й інші злочини", - зазначили українські військові.

В ОК "Південь" закликали громадян не наражати себе на небезпеку під час тривог, а навпаки діяти чітко та злагоджено.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що обов'язково настане день, коли Україна збиватиме 100% ворожих ракет і дронів.

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