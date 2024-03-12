Скільки КАБів виробляє Росія: дані за рік

Співрозмовник видання у спецслужбах каже, що ще в травні минулого року росіяни скидали загалом близько 25 КАБів на добу, але відтоді почали поступово нарощувати їхнє застосування.

Зокрема, з осені противник істотно наростив застосування КАБів по всій лінії фронту, найбільше діставалось Авдіївці. Захопити це місто ворогу вдалось не в останню чергу завдяки тому, що він знищував бомбами всі досяжні укріпрайони наших військ.

Зараз противник щодня запускає не менш ніж 60 КАБів, іноді їхня кількість досягає або навіть перевищує сотню.

"В другій половині минулого року, згідно з їхніми розпорядженнями, противник планував запускати по 100 КАБів на день. За нашими даними, ворог планує відновити та виготовити близько 10 тисяч одиниць таких керованих авіабомб на рік", - сказало інформоване джерело видання.

Використання КАБів РФ

Останнім часом російські війська активно обстрілюють керованими авіабомбами прифронтові населені пункти. Експерти не виключають, що агресор може запустити серійне виробництво вдосконалених керованих аівабомб, щоб розширити їхнє використання по всій лінії фронту в Україні.

Нещодавно російська армія використала нові авіаційні бомби під час обстрілу міста Мирноград у Донецькій області. Ймовірно, це покращені версії КАБів. Крім того, російські окупанти вперше атакували Сумську область касетними авіабомбами. З повітря загарбники замінували два села у Шосткінському районі.