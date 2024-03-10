ua en ru
Нд, 10 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія використала нові авіабомби. ЗСУ розповіли, у чому їх особливість

Мирноград, Неділя 10 березня 2024 11:38
UA EN RU
Росія використала нові авіабомби. ЗСУ розповіли, у чому їх особливість Фото: росіяни використали у Донецькій області нові авіабомби (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія використала нові авіаційні бомби під час обстрілу міста Мирноград у Донецькій області. Ймовірно, це покращені версії КАБів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони Таврійського напрямку Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.

"Початкова інформація була, що ворог застосував ЗРК С-300, однак за уточненою інформацією, яка надійшла від Нацполіції, у цьому обстрілів росіяни застосували три одиниці плануючої авіабомби УМПБ Д-30СН", - сказав він.

Речник зазначив, що застосування цих бомб свідчить про новий етап розвитку російських керованих авіаційних бомб. Він пояснив, що, ймовірно, нові ворожі бомби є баражуючими.

"Це покращена авіабомба, яка вже приходить на заміну оцим класичним старим ФАБам, перетвореним у КАБи, вони мають додаткові функції планування і додаткові силові установки. Тому, на жаль, нам потрібно готуватися до нових викликів і нових задач ППО в боротьбі з цими покращеними авіабомбами", - заявив речник.

Що цьому передувало

Сьогодні вночі російські окупанти вдарили по Мирнограду Донецької області. Місцева влада повідомляє, що загарбники застосували зенітні ракети С-300. Проте військові стверджують, що це були новітні російські авіабомби.

Внаслідок російської атаки були пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі. Постраждали дев'ять осіб, серед них підліток.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Влучання в промисловий об'єкт, пожежі та поранений: названі наслідки атаки "Шахедів" по Україні
Влучання в промисловий об'єкт, пожежі та поранений: названі наслідки атаки "Шахедів" по Україні
DAILY
Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США