Сколько КАБов производит Россия: данные за год

Собеседник издания в спецслужбах говорит, что еще в мае прошлого года россияне сбрасывали около 25 КАБ в сутки, но с тех пор начали постепенно наращивать их применение.

В частности, с осени противник существенно нарастил применение КАБов по всей линии фронта, больше всего доставалось Авдеевке. Захватить этот город врагу удалось не в последнюю очередь благодаря тому, что он уничтожал бомбами все достижимые укрепрайоны наших войск.

Сейчас противник ежедневно запускает не менее 60 КАБов, иногда их количество достигает или даже превышает сотню.

"Во второй половине прошлого года, согласно их распоряжениям, противник планировал запускать по 100 КАБ в день. По нашим данным, враг планирует восстановить и изготовить около 10 тысяч единиц таких управляемых авиабомб в год", - сказал информированный источник издания.

Использование КАБов РФ

В последнее время российские войска активно обстреливают управляемыми авиабомбами прифронтовые населенные пункты. Эксперты не исключают, что агрессор может запустить серийное производство совершенствованных управляемых аивабомб, чтобы расширить их использование по всей линии фронта в Украине.

Недавно российская армия использовала новые авиационные бомбы при обстреле города Мирноград в Донецкой области. Вероятно, это улучшенные версии КАБов. Кроме того, российские оккупанты впервые атаковали Сумскую область касетными авиабомбами. С воздуха захватчики заминировали два села в Шосткинском районе.