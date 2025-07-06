Скільки хвилин можна загорати: норми для 30, 40 та 50 років

Загальні правила безпечної засмаги

Незалежно від віку, є універсальні правила абсолютно для всіх. Дотримуватися їх необхідно, якщо ви хочете мати не тільки стильну засмагу, але й здорову шкіру.

Найнебезпечніший час

Уникайте перебування на прямому сонці з 11:00 до 16:00. У цей період сонячні промені найагресивніші. Навіть у хмарну погоду до 80% УФ-променів проникають скрізь хмари.

Використовуйте сонцезахисний крем

Наносьте засіб із SPF не менше 30 за 20-30 хвилин до виходу на сонце та оновлюйте його кожні 2 години, або частіше після купання чи інтенсивного потовиділення.

Носіть захисний одяг

Широкополі капелюхи, сонцезахисні окуляри та легкий одяг з довгими рукавами й штанинами забезпечать додатковий захист.

Пийте достатньо води

Засмагаючи, легко зневоднитися. Тому не забувайте поповнювати ваш водний баланс.

Не поспішайте

Починайте засмагати з мінімального часу, поступово його збільшуючи.

Ліки

Якщо ви приймаєте антибіотики, гормони або інші препарати - перевірте, чи немає впливу на шкіру та перебування на сонці.

Норми часу для засмаги за віком

Ці рекомендації є загальними. Тому важливо враховувати індивідуальну чутливість шкіри, яка залежить від її фототипу (світла шкіра, світлі очі, руде волосся - вищий ризик опіків).

До 30 років

У цьому віці шкіра зазвичай має більшу здатність до регенерації, але це не привід ігнорувати правила безпеки. Починайте з 10-15 хвилин на день. Якщо шкіра добре реагує, можна збільшити час до 30-40 хвилин, але не більше.

Розділяйте цей час на кілька коротших сеансів з перервами у тіні. Найкращий час - до 11:00 і після 16:00.

Уникайте тривалого перебування на сонці без захисту. Захист необхідний завжди для шиї та зони декольте.

Від 30 до 40 років

У цьому віці шкіра починає втрачати еластичність, і ризик фотостаріння зростає. Не рекомендується перебувати на прямому сонці понад 30 хвилин на день.

Краще засмагати короткими сеансами по 10-15 хвилин, а потім переходити у тінь. Обов'язково використовуйте SPF 30-50 і приділяйте особливу увагу обличчю, шиї та зоні декольте.

Від 40 до 50 років

У цьому віці шкіра стає більш чутливою до ультрафіолету, збільшується ризик появи пігментних плям та зморшок. Обмежте час перебування на прямому сонці до 15-20 хвилин на день.

Краще перебувати більше у тіні, особливо у пікові години сонячної активності. Обов'язково використовуйте потужні сонцезахисні засоби з SPF 50+. І додатково: носіть головні убори, легкий одяг, що закриває тіло, сонцезахисні окуляри.

Важливо! Пам'ятайте про індивідуальні особливості

Навіть дотримуючись цих норм, уважно стежте за реакцією своєї шкіри. Якщо ви відчуваєте найменше почервоніння, печіння або дискомфорт, негайно перейдіть у тінь.