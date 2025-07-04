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Названо стан, який нагадує "брудну шкіру": ось як легко його розпізнати

П'ятниця 04 липня 2025 14:36
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Названо стан, який нагадує "брудну шкіру": ось як легко його розпізнати Названо стан, який нагадує "брудну шкіру" (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Стан шкіри, який помилково сприймають за бруд, насправді може виявитися дерматозом - рідкісним дерматологічним захворюванням. Проблема не зникає після гігієнічних процедур і потребує медичного втручання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку дерматолога та педіатра Наталії Стрікової.

Що відомо про стан

За словами експерта, доброякісний дерматоз Дункана має вигляд брудної шкіри. Вперше він описаний дерматологом Дунканом, звідки і назва.

Виникає у дітей різного віку, але може зустрічатись і у дорослих. Зокрема, з'явитись може на будь-якій ділянці шкіри: шия, тулуб, руки чи волосиста частина голови. Дерматоз доброякісний, висип ніяк не турбує дитину чи дорослого.

Субʼєктивних відчуттів теж немає, але має вигляд плям від темно-коричневого до чорного кольору, нагадує брудну шкіру.

Чому виникає

Дерматолог пояснила, що етіологія залишається неясною. Вважається, що відбувається аномальна затримка дозрівання клітин шкіри.

Саме ці клітини накопичуються, склеюються між собою, змішуються з мікроорганізмами, шкірним салом і тому мають вигляд гіперпігментованих плям.

Висип є стійким до різних миючих засобів, купання та тертя, тобто "вимити" його не вийде.

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