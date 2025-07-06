Сколько минут можно загорать: нормы для 30, 40 и 50 лет

Общие правила безопасного загара

Независимо от возраста, есть универсальные правила абсолютно для всех. Соблюдать их необходимо, если вы хотите иметь не только стильный загар, но и здоровую кожу.

Самое опасное время

Избегайте пребывания на прямом солнце с 11:00 до 16:00. В этот период солнечные лучи самые агрессивные. Даже в облачную погоду до 80% УФ-лучей проникают сквозь облака.

Используйте солнцезащитный крем

Наносите средство с SPF не менее 30 за 20-30 минут до выхода на солнце и обновляйте его каждые 2 часа, или чаще после купания или интенсивного потоотделения.

Носите защитную одежду

Широкополые шляпы, солнцезащитные очки и легкая одежда с длинными рукавами и штанинами обеспечат дополнительную защиту.

Пейте достаточно воды

Загорая, легко обезводиться. Поэтому не забывайте пополнять ваш водный баланс.

Не спешите

Начинайте загорать с минимального времени, постепенно его увеличивая.

Лекарства

Если вы принимаете антибиотики, гормоны или другие препараты - проверьте, нет ли влияния на кожу и пребывание на солнце.

Нормы времени для загара по возрасту

Эти рекомендации являются общими. Поэтому важно учитывать индивидуальную чувствительность кожи, которая зависит от ее фототипа (светлая кожа, светлые глаза, рыжие волосы - выше риск ожогов).

До 30 лет

В этом возрасте кожа обычно обладает большей способностью к регенерации, но это не повод игнорировать правила безопасности. Начинайте с 10-15 минут в день. Если кожа хорошо реагирует, можно увеличить время до 30-40 минут, но не более.

Разделяйте это время на несколько более коротких сеансов с перерывами в тени. Лучшее время - до 11:00 и после 16:00.

Избегайте длительного пребывания на солнце без защиты. Защита необходима всегда для шеи и зоны декольте.

От 30 до 40 лет

В этом возрасте кожа начинает терять эластичность, и риск фотостарения возрастает. Не рекомендуется находиться на прямом солнце более 30 минут в день.

Лучше загорать короткими сеансами по 10-15 минут, а затем переходить в тень. Обязательно используйте SPF 30-50 и уделяйте особое внимание лицу, шее и зоне декольте.

От 40 до 50 лет

В этом возрасте кожа становится более чувствительной к ультрафиолету, увеличивается риск появления пигментных пятен и морщин. Ограничьте время пребывания на прямом солнце до 15-20 минут в день.

Лучше находиться больше в тени, особенно в пиковые часы солнечной активности. Обязательно используйте мощные солнцезащитные средства с SPF 50+. И дополнительно: носите головные уборы, легкую одежду, закрывающую тело, солнцезащитные очки.

Важно! Помните об индивидуальных особенностях

Даже соблюдая эти нормы, внимательно следите за реакцией своей кожи. Если вы чувствуете малейшее покраснение, жжение или дискомфорт, немедленно перейдите в тень.