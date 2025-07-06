Сколько минут можно загорать: нормы для 30, 40 и 50 лет

Загар - это не только о красивом оттенке кожи, но и о безопасности. Чрезмерное пребывание на солнце может привести к ожогам, преждевременному старению кожи и увеличению риска развития рака кожи. Продолжительность безопасного пребывания на солнце зависит от многих факторов, в частности от возраста и фототипа кожи.
Сколько времени проводить на солнце советуют врачи в зависимости от возраста, рассказывает РБК-Украина.
Независимо от возраста, есть универсальные правила абсолютно для всех. Соблюдать их необходимо, если вы хотите иметь не только стильный загар, но и здоровую кожу.
Самое опасное время
Избегайте пребывания на прямом солнце с 11:00 до 16:00. В этот период солнечные лучи самые агрессивные. Даже в облачную погоду до 80% УФ-лучей проникают сквозь облака.
Используйте солнцезащитный крем
Наносите средство с SPF не менее 30 за 20-30 минут до выхода на солнце и обновляйте его каждые 2 часа, или чаще после купания или интенсивного потоотделения.
Носите защитную одежду
Широкополые шляпы, солнцезащитные очки и легкая одежда с длинными рукавами и штанинами обеспечат дополнительную защиту.
Пейте достаточно воды
Загорая, легко обезводиться. Поэтому не забывайте пополнять ваш водный баланс.
Не спешите
Начинайте загорать с минимального времени, постепенно его увеличивая.
Лекарства
Если вы принимаете антибиотики, гормоны или другие препараты - проверьте, нет ли влияния на кожу и пребывание на солнце.
Эти рекомендации являются общими. Поэтому важно учитывать индивидуальную чувствительность кожи, которая зависит от ее фототипа (светлая кожа, светлые глаза, рыжие волосы - выше риск ожогов).
До 30 лет
В этом возрасте кожа обычно обладает большей способностью к регенерации, но это не повод игнорировать правила безопасности. Начинайте с 10-15 минут в день. Если кожа хорошо реагирует, можно увеличить время до 30-40 минут, но не более.
Разделяйте это время на несколько более коротких сеансов с перерывами в тени. Лучшее время - до 11:00 и после 16:00.
Избегайте длительного пребывания на солнце без защиты. Защита необходима всегда для шеи и зоны декольте.
От 30 до 40 лет
В этом возрасте кожа начинает терять эластичность, и риск фотостарения возрастает. Не рекомендуется находиться на прямом солнце более 30 минут в день.
Лучше загорать короткими сеансами по 10-15 минут, а затем переходить в тень. Обязательно используйте SPF 30-50 и уделяйте особое внимание лицу, шее и зоне декольте.
От 40 до 50 лет
В этом возрасте кожа становится более чувствительной к ультрафиолету, увеличивается риск появления пигментных пятен и морщин. Ограничьте время пребывания на прямом солнце до 15-20 минут в день.
Лучше находиться больше в тени, особенно в пиковые часы солнечной активности. Обязательно используйте мощные солнцезащитные средства с SPF 50+. И дополнительно: носите головные уборы, легкую одежду, закрывающую тело, солнцезащитные очки.
Даже соблюдая эти нормы, внимательно следите за реакцией своей кожи. Если вы чувствуете малейшее покраснение, жжение или дискомфорт, немедленно перейдите в тень.
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При написании материала использованы источники: рекомендации American Academy of Dermatology, NHS (Национальная служба здоровья), советы клиники Mayo, советы ведущих дерматологов.