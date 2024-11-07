Скільки хабарів пропонували прикордонникам від початку воєнного стану: відповідь ДПСУ
З моменту введення в Україні воєнного стану після повномасштабного вторгнення РФ прикордонників намагались підкупити понад 1 250 разів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України у Facebook.
Скільки хабарів пропонували прикордонникам і на яку суму
Згідно з інформацією ДПСУ, в цілому від початку введення воєнного стану в Україні прикордонники припинили 1 253 спроби надання неправомірної вигоди.
Уточнюється, що загальна сума грошей, які при цьому пропонували, становить майже 15 мільйонів гривень.
При цьому лише впродовж жовтня 2024 року було зафіксовано 38 спроб підкупу на загальну суму понад 530 тисяч гривень.
"В усіх випадках правоохоронці від хабарів відмовились", - підсумували у ДПСУ.
Допис ДПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)
Воєнний стан в Україні
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ на територію України 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".
Такий особливий правовий режим передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози (незалежності й територіальній цілісності країни) та відбивання ворожої агресії.
Водночас воєнний стан не означає оголошення війни (останнє, згідно з міжнародним правом, відбувається шляхом звернення до власного народу або уряду держави-противника, світової спільноти тощо).
Того ж дня очільник держави видав указ №69/2022 "Про загальну мобілізацію".
Ним було оголошено проведення загальної мобілізації з метою забезпечення оборони держави та підтримання бойової й мобілізаційної готовності ЗСУ та інших військових формувань (на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони).
Після цього влада неодноразово фіксувала спроби підкупу посадових осіб, або ж фальсифікацію тих чи інших документів (особливо необхідних військовозобов'язаним особам для того, щоб уникнути служби в армії під час повномасштабного вторгнення РФ).
Так, 3 та 4 жовтня 2024 року правоохоронці навіть провели обшуки у голови Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Хмельницької області Тетяни Крупи. В її робочому кабінеті виявили 100 тис. доларів, а також стопку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.
Згодом стало відомо, що Крупа "допомогла" здобути "інвалідність" близько півсотні прокурорів Хмельницької обласної прокуратури. Після цього генеральний прокурор Андрій Костін ініціював перевірку.
20 жовтня президент України скликав РНБО через скандал з "інвалідністю" прокурорів і вже 22 жовтня Зеленський заявив про ліквідацію МСЕК, підписавши відповідний указ. Тим часом генпрокурор Андрій Костін ухвалив рішення піти у відставку.
Після цього в МОЗ розповіли, як реформують МСЕК і кому передали "центральні" функції.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.