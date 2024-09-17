Скільки громадян проживають на підконтрольних Україні територіях: відповідь демографа

"Верховний комісар з питань біженців дає 6 млн українців, які виїхали. Але там у мене сумніви пов'язані з тим, що 1,2 млн громадян у Росії. Насправді, хто знає, скільки їх у Росії?", - сказала Лібанова.

За її словами, згідно з даними Євростату, в середині серпня було зафіксовано 4,2 млн українців зі статусом тимчасового захисту в ЄС.

Згідно з даними Мінсоцполітики, в 1991 році населення України становило 52 млн, а зараз - приблизно 35 млн. З них 31 млн - на підконтрольних Україні територіях, 2,3 млн - у Криму та 1,8 млн - на решті окупованих територій.

Також у міністерстві очікують, що 2050 року населення України становитиме 25,2 млн громадян (у межах 1991 року).