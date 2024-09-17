Сколько граждан проживает на подконтрольных Украине территориях: ответ демографа

"Верховный комиссар по вопросам беженцев дает 6 млн уехавших украинцев. Но там у меня сомнения связаны с тем, что 1,2 млн граждан в России. На самом деле, кто знает, сколько их в России?", - сказала Либанова.

По ее словам, согласно данным Евростата, в середине августа было зафиксировано 4,2 млн украинцев со статусом временной защиты в ЕС.

Согласно данным Минсоцполитики, в 1991 году население Украины составило 52 млн, а сейчас - примерно 35 млн. Из них 31 млн - на подконтрольных Украине территориях, 2,3 млн - в Крыму и 1,8 млн - на остальных оккупированных территориях.

Также в министерстве ожидают, что в 2050 году население Украины составит 25,2 млн граждан (в пределах 1991 года).