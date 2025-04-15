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Скільки допомоги КНДР надіслала Росії під час війни в Україні: підрахунки ЗМІ

Ілюстративне фото: ЗМІ порахували, скільки допомоги КНДР надіслала Росії під час війни в Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

За останні 18 місяців Північна Корея відправила до Російської Федерації (РФ) більше десятка тисяч контейнерів з боєприпасами, ставши для Москви важливим постачальником для війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

Згідно з даними Центру відкритих джерел (OSC) й Reuters, які використовували супутників знімки, було ідентифіковано 64 поставки з Північної Кореї до Росії у період з серпня 2023-го по березень 2025-го. Зокрема їх оцінки ґрунтуються на детальних тривимірних зображеннях суден та їхнього вантажу.

Зазначається, що за цей час Пхеньян відправив до Росії: 

  • більше 15,8 тисячі контейнерів, які містили від 4,2 млн до 5,8 млн окремих боєприпасів
  • "значну кількість" балістичних ракет малої дальності, 170-міліметрові самохідні гаубиці і близько 220 одиниць 240-міліметрових реактивних систем залпового вогню (РСЗВ); 

Відомо, що до перевезень боєприпасів були залучені чотири вантажні судна під російським прапором: "Ангара", "Леді Р", "Марія" і "Майя-1".

"Північна Корея відправила близько 11 000 військовослужбовців для участі у війні проти України, що є її першою участю у широкомасштабному конфлікті з часів Корейської війни 1950-53 років, і, за оцінками Об'єднаного комітету начальників штабів, близько 4 000 з них були вбиті або поранені", - додає Newsweek. 

Допомога Росії з боку КНДР

Під час повномасштабної війни Росії проти України КНДР надала Москві військову підтримку, зокрема у вигляді передачі артилерійських снарядів і ракет. Зокрема направляла своїх військових.

Як писав нещодавно Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), КНДР втратила близько 4 тисяч солдатів у боях у Курській області. Більшість з них отримали серйозні поранення.

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