Скільки допомоги КНДР надіслала Росії під час війни в Україні: підрахунки ЗМІ

Згідно з даними Центру відкритих джерел (OSC) й Reuters, які використовували супутників знімки, було ідентифіковано 64 поставки з Північної Кореї до Росії у період з серпня 2023-го по березень 2025-го. Зокрема їх оцінки ґрунтуються на детальних тривимірних зображеннях суден та їхнього вантажу.

Зазначається, що за цей час Пхеньян відправив до Росії:

більше 15,8 тисячі контейнерів, які містили від 4,2 млн до 5,8 млн окремих боєприпасів ;

; "значну кількість" балістичних ракет малої дальності, 170-міліметрові самохідні гаубиці і близько 220 одиниць 240-міліметрових реактивних систем залпового вогню (РСЗВ);

Відомо, що до перевезень боєприпасів були залучені чотири вантажні судна під російським прапором: "Ангара", "Леді Р", "Марія" і "Майя-1".

"Північна Корея відправила близько 11 000 військовослужбовців для участі у війні проти України, що є її першою участю у широкомасштабному конфлікті з часів Корейської війни 1950-53 років, і, за оцінками Об'єднаного комітету начальників штабів, близько 4 000 з них були вбиті або поранені", - додає Newsweek.