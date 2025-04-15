Скільки допомоги КНДР надіслала Росії під час війни в Україні: підрахунки ЗМІ

За останні 18 місяців Північна Корея відправила до Російської Федерації (РФ) більше десятка тисяч контейнерів з боєприпасами, ставши для Москви важливим постачальником для війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.
Згідно з даними Центру відкритих джерел (OSC) й Reuters, які використовували супутників знімки, було ідентифіковано 64 поставки з Північної Кореї до Росії у період з серпня 2023-го по березень 2025-го. Зокрема їх оцінки ґрунтуються на детальних тривимірних зображеннях суден та їхнього вантажу.
Зазначається, що за цей час Пхеньян відправив до Росії:
Відомо, що до перевезень боєприпасів були залучені чотири вантажні судна під російським прапором: "Ангара", "Леді Р", "Марія" і "Майя-1".
"Північна Корея відправила близько 11 000 військовослужбовців для участі у війні проти України, що є її першою участю у широкомасштабному конфлікті з часів Корейської війни 1950-53 років, і, за оцінками Об'єднаного комітету начальників штабів, близько 4 000 з них були вбиті або поранені", - додає Newsweek.
Під час повномасштабної війни Росії проти України КНДР надала Москві військову підтримку, зокрема у вигляді передачі артилерійських снарядів і ракет. Зокрема направляла своїх військових.
Як писав нещодавно Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), КНДР втратила близько 4 тисяч солдатів у боях у Курській області. Більшість з них отримали серйозні поранення.
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