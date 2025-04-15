Сколько помощи КНДР прислала России во время войны в Украине: подсчеты СМИ

Согласно данным Центра открытых источников (OSC) и Reuters, которые использовали спутниковые снимки, было идентифицировано 64 поставки из Северной Кореи в Россию в период с августа 2023-го по март 2025-го. В частности их оценки основываются на детальных трехмерных изображениях судов и их груза.

Отмечается, что за это время Пхеньян отправил в Россию:

более 15,8 тысячи контейнеров, которые содержали от 4,2 млн до 5,8 млн отдельных боеприпасов ;

; "значительное количество" баллистических ракет малой дальности, 170-миллиметровые самоходные гаубицы и около 220 единиц 240-миллиметровых реактивных систем залпового огня (РСЗО);

Известно, что к перевозкам боеприпасов были привлечены четыре грузовых судна под российским флагом: "Ангара", "Леди Р", "Мария" и "Майя-1".

"Северная Корея отправила около 11 000 военнослужащих для участия в войне против Украины, что является ее первым участием в широкомасштабном конфликте со времен Корейской войны 1950-53 годов, и, по оценкам Объединенного комитета начальников штабов, около 4 000 из них были убиты или ранены", - добавляет Newsweek.