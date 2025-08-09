Скільки дитсадків закрилося за час війни: невтішна статистика

Скыльки дитсадків закрилося

Сьогодні по Україні працює близько 12 тисяч дитсадків. До повномасштабної війни їх було біля 15 тисяч, зазначає заступниця міністра освіти. На жаль, додалися тимчасово окуповані території, не всі дитсадки продовжують працювати дистанційно. Десь дійсно немає дітей.

"Ми будемо все робити, щоб садки не закривались. Але що коли взагалі немає дітей? Нам недавно писали з громади в Закарпатті, де 4 дитини на весь дитсадок, а фінансувати комунальний садок можна, коли дітей є від 5", – згадує вона прииклад.

Втім, "щодня по дитсадку" в Україні не закривається, каже Коновалова. Цей процес відбувається значно повільніше, ніж зменшується кількість народжених дітей. Наприклад, якщо раніше група налічувала 30 дітей, тепер там може бути лише 15, але садок продовжує працювати. При цьому кількість вихователів залишається приблизно такою ж, хоча дітей стало менше.

Велику роль відіграє проблема укриттів: якщо дитсадок розрахований на 300 дітей, але укриття може вмістити лише 100, то фактично в ньому будуть перебувати лише 100 дітей, а не 300.

Де дитсадків закривається найбільше?

Проблема притаманна фактично всім громадам, каже заступниця голови МОН.

"Достатньо виїхати по з Києва в будь-якому напрямку. До прикладу, знаю садок в Житомирській області. Там донор зробив крутий ремонт в дитсадочку. А вони не можуть набрати туди дітей, не можуть набрати той садочок", – зазначає вона.

Навіть у таких містах, як Житомир і Львів, ситуація неоднорідна: у густонаселених районах дійсно існують черги до дитсадків, але є й такі садки, де дітей набирають недостатньо, незважаючи на велику кількість переселенців.

Щороку ми бачимо зменшення кількості дітей приблизно на 20 тисяч – це дані лише за сертифікатами про народження. Проте реальна картина щодо того, хто з цих дітей залишився в країні, стає зрозумілою лише тоді, коли вони або починають відвідувати дитсадок, або ні, кажуть в МОН.

В Україні треба максимльно зберегти мережу дитсадків, кажуть у МОН (фото: Getty Images)

Яке рішення пропонують в МОН

"Ми не можемо зробити, як в дев'яностих, коли все позакривали і пороздавали, а потім стало народжуватися більше дітей і в чергу в дитсадок ставали з народження. Ключовою залишається величезна мережа комунальних закладів, яку ми маємо максимально зберегти. Ми не можемо собі дозволити просто втратити цю величезну мережу і позакривати садки", – зазначає Коновалова.

Державна політика нині спрямована на створення невеликих груп для дітей раннього віку до трьох років. Це має допомогти стабілізувати мережу дошкільних закладів, зберегти їхню роботу і водночас надати можливість мамам повертатися до роботи.

На першому читанні у Верховній Раді розглядається законопроект "Про підтримку сімей з дітьми", який, зокрема, передбачає допомогу дітям віком від 0 до 3 років. Втім, триває робота над розширенням цієї підтримки на дітей до 6 років, до завершення дошкільної освіти.

Заплановано впровадження грошового ваучера через "Дію": допомогу працюючим мамам, кимя найбільше потрібні послуги з догляду за дитиною.

Це стимулюватиме конкуренцію навіть між комунальними садками за якість послуг, адже тепер мама має можливість обирати заклад для своєї дитини. Водночас це підтримує і приватний сектор, знижує поріг входу і робить послуги доступнішими, зазначають у Міносвіти.