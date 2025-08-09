Вихователів критично бракує. Скільки вакансій відкрито в українських дитсадках

Під час війни в Україні критично не вистачає вихователів в дитсадках. По країні наразі є 5 тисяч вакантних місць, а педагогів в системі – близько 100 тисяч.

Скільки вихователів не вистачає в Україні

За словами заступниці міністра, в Україні наразі 5 тисяч вакантних місць, а загалом педагогів в системі близько 100 тисяч.

"Тобто за статистикою нібито й немає якоїсь критичної ситуації. Але не можна просто дивитись на цифри без їх аналізу. Бо дуже часто один вихователь працює на дві ставки. І цей вихователь працює 10 годин в групі. Це дуже важко, такого не має бути. Ставка закрита, вона не є вакантною, ми її не бачимов системі. Але є кричуща проблема, і це абсолютно очевидно: вихователів сьогодні не вистачає", – каже вона.

Середній вік вихователів в Україні досить високий, і в колективі переважають жінки з великим досвідом і мудрістю, каже вона. Проте виникає питання, хто ж буде передавати цей досвід далі, адже молодь, на жаль, не поспішає обирати цю професію.

Причиною цього, переконана Анастасія Коновалова, є низький рівень заробітної плати.

"Можна скільки завгодно давати грамоти, робити конкурси, підвищувати престижність. Але коли зарплата мінімальна, ні про яку престижність ми не можемо говорити", – підкреслює вона.

Які зарплати у вихователів?

За статистикою МОН, середня зарплата вихователя в Україні становить близько 12 тисяч гривень, проте значна частина працівників отримує мінімальну оплату.

Багато людей працюють у системі вже багато років, і через три-чотири роки вони вийдуть на пенсію. Саме вони формують ту статистику, яка створює враження, що ситуація не є надто критичною, хоча насправді проблема є дуже серйозною, зазначає Коновалова.

"На наступний рік уряд запланував додаткову фінансову підтримку сектору дошкільної освіти через програми "єЯсла" Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності, яка потенційно може збільшити фінансування сектору на 30%. І це має призвести до зростання зарплат. Ця політика – точно в пріоритеті держави", – додає вона.