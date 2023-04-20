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Скільки дітей все ще у прифронтових містах та селах Донецької області: відповідь Верещук

Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (УНІАН)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 20 квітня, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, скільки ще дітей залишається у прифронтових населених пунктах Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами міністра, нині примусова евакуація дітей ведеться із 21 населеного пункту Донецької області. Верещук нагадала, що ше минулого тижня там залишалося 126 дітей, однак станом на сьогоднішній ранок - 56.

Вона зауважила, що люди охоче виїжджають, якщо розуміють, куди їдуть, однак, за її словами, на місцевих також впливає і російська пропаганда.

"Чи охоче люди їдуть? Звичайно, що так, якщо розуміють куди вони їдуть і що їх чекає. Ворожа пропаганда зробила усе, щоби люди зневірилися, люди не мали об’єктивної інформації, і, очевидно, не розуміли, що відбувається. Наше завдання як влади зробити так, щоб люди розуміли, що відбувається, об’єктивно оцінювали ступені ризику, особливо для дітей, особливо для тих, хто не може про себе подбати самотужки та евакуюватися", – додала Верещук.

Міністр також зауважила, що регіональна примусова евакуація дітей також триває у прифронтових селах Херсонської та Запорізької областей.

Нагадаємо, раніше Верещук повідомила, що у Бахмуті Донецької області, де тривають активні бойові дії, досі перебувають діти, проте евакуювати їх стає все складніше.

Також раніше ми писали, що з 18 квітня мешканців Донецької області будуть безкоштовно евакуйовувати до Житомирської області замість Черкаської.

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