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Сколько детей все еще в прифронтовых городах и селах Донецкой области: ответ Верещук

Фото: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (УНИАН)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 20 апреля, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, сколько еще детей остается в прифронтовых населенных пунктах Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам министра, сейчас принудительная эвакуация детей ведется из 21 населенного пункта Донецкой области. Верещук напомнила, что на прошлой неделе там оставалось 126 детей, однако по состоянию на сегодняшнее утро - 56.

Она отметила, что люди охотно уезжают, если понимают, куда едут, однако, по ее словам, на местных влияет и российская пропаганда.

"Охотно ли люди едут? Конечно, да, если понимают куда они едут и что их ждет. Вражеская пропаганда сделала все, чтобы люди отчаялись, люди не имели объективной информации, и, очевидно, не понимали, что происходит. Наша задача как власти сделать так, чтобы люди понимали, что происходит, объективно оценивали степени риска, особенно для детей, особенно для тех, кто не может позаботиться о себе и эвакуироваться", - добавила Верещук.

Министр также отметила, что региональная принудительная эвакуация детей продолжается в прифронтовых селах Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, ранее Верещук сообщила, что в Бахмуте Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия, все еще находятся дети, однако эвакуировать их становится все сложнее.

Также ранее мы писали, что с 18 апреля жителей Донецкой области будут бесплатно эвакуировать в Житомирскую область вместо Черкасской.

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