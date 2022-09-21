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Скільки часу знадобиться Росії на підготовку до мобілізації: відповідь військового експерта

Фото: Росії знадобиться 3-4 місяці для підготовки до мобілізації (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Уляна Безпалько, Єлизавета Драбкіна

Росії потрібно буде 3-4 місяці для того, аби призвати, забезпечити та підготувати особовий склад після оголошення часткової мобілізації.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії".

На думку екс-керівника прес-служби Генштабу, полковника Владислава Селезньова, головне питання у тому, як сам факт мобілізації буде сприйнятий усередині РФ. За його словами, тепер росіянам доведеться йти на війну без фінансових виплат, що може призвести до зростання напруги, особливо у соціально неблагополучних регіонах.

Окрім того, через санкції, що накладені на РФ через збройну агресію проти України, та виснаження власних запасів країна-агресор вже змушена шукати озброєння та техніку в азіатських країнах.

Таким чином, виникають сумніви щодо того, як і чим у Москві будуть екіпірувати новобранців. Загалом, всі проблеми, з якими стикалася прихована мобілізація, у більшому масштабі проявляться під час офіційної мобілізації.

Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію.

У Білому домі вважають, що оголошення мобілізації в РФ є ознакою того, що Путін зазнає труднощів.

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