Сколько времени потребуется России на подготовку к мобилизации ответ военного эксперта

России потребуется 3-4 месяца для того, чтобы призвать, обеспечить и подготовить личный состав после объявления частичной мобилизации.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России".

По мнению экс-руководителя пресс-службы Генштаба, полковника Владислава Селезнева, главный вопрос состоит в том, как сам факт мобилизации будет воспринят внутри РФ. По его словам, теперь россиянам придется идти на войну без финансовых выплат, что может привести к увеличению напряжения, особенно в социально неблагополучных регионах.

Кроме того, из-за санкций, наложенных на РФ из-за вооруженной агрессии против Украины, и истощения собственных запасов страна-агрессор уже вынуждена искать вооружение и технику в азиатских странах.

Таким образом, возникают сомнения в том, как и чем в Москве будут экипировать новобранцев. В общем-то, все проблемы, с которыми сталкивалась скрытая мобилизация, в большем масштабе проявятся во время официальной мобилизации.