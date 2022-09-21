RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сколько времени потребуется России на подготовку к мобилизации ответ военного эксперта

Фото: России понадобится 3-4 месяца для подготовки к мобилизации (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Ульяна Безпалько, Елизавета Драбкина

России потребуется 3-4 месяца для того, чтобы призвать, обеспечить и подготовить личный состав после объявления частичной мобилизации.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России".

По мнению экс-руководителя пресс-службы Генштаба, полковника Владислава Селезнева, главный вопрос состоит в том, как сам факт мобилизации будет воспринят внутри РФ. По его словам, теперь россиянам придется идти на войну без финансовых выплат, что может привести к увеличению напряжения, особенно в социально неблагополучных регионах.

Кроме того, из-за санкций, наложенных на РФ из-за вооруженной агрессии против Украины, и истощения собственных запасов страна-агрессор уже вынуждена искать вооружение и технику в азиатских странах.

Таким образом, возникают сомнения в том, как и чем в Москве будут экипировать новобранцев. В общем-то, все проблемы, с которыми сталкивалась скрытая мобилизация, в большем масштабе проявятся во время официальной мобилизации.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

В Белом доме считают, что объявление мобилизации в РФ является признаком того, что Путин испытывает трудности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМобилизация в России