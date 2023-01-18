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Скільки часу займе відновлення роботи ЗАЕС після деокупації: пояснення "Енергоатому"

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Середа 18 січня 2023 13:49
Скільки часу займе відновлення роботи ЗАЕС після деокупації: пояснення "Енергоатому" Фото: cкільки часу займе відновлення роботи ЗАЕС після деокупації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Після деокупації ЗАЕС й Енергодару знадобиться щонайменше два місяці для знешкодження всіх вибухових пристроїв та відновлення роботи станції. Водночас росіяни продовжують умисно мінувати все навколо.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Енергоатому".

Щонайменше два місяці необхідно для перевірки обладнання, споруд атомної станції та прилеглої території.

"Наразі рашисти не здатні запустити в роботу бодай один енергоблок ЗАЕС, оскільки лінії електропередачі пошкоджені, крім однієї, через яку станція отримує з України живлення на власні потреби", - пише пресслужба.

Водночас "Росатому" бракує персоналу, оскільки українські патріоти відмовляються працювати з ворогом, а компетенції російських нікчем недостатньо для повноцінної роботи ЗАЕС.

"Через простій Запорізької атомної станції та зупинку всіх її енергоблоків відбувається постійна поступова деградація систем і обладнання. Адже не дотримується необхідний температурний режим їх роботи, а блоки перебувають у холодному неробочому стані", - додає "Енергоатом".

Наразі станція не виробляє електроенергію, а споживає її з української енергосистеми

У разі пошкодження останньої лінії, а з’єднує ЗАЕС із вітчизняною енергосистемою, в станції відключаться дизель-генератори й вона перейде в режим блекауту. У такому стані ЗАЕС працювала п'ять разів після ворожих обстрілів, однак жодного разу не сталось відключення ще й дизель-генераторів, що несе ризик ядерної чи радіаційної аварії.

"Поновлення безпеки Запорізької АЕС і повернення її до нормального стану можливе тільки після повного звільнення самої станції та прилеглої території від російських загарбників та передачі контролю над ЗАЕС її легітимному оператору", - зауважив "Енергоатом".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Міненерго, росіяни посилили тиск на працівників ЗАЕС оскільки не отримали очікуваних результатів щодо підписаних контрактів.

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