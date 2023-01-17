ua ru
Вт, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ситуація на Запорізькій АЕС погіршується, - Міненерго

Новость на русском →
Запорізька область, Вівторок 17 січня 2023 00:40
Ситуація на Запорізькій АЕС погіршується, - Міненерго Фото: ситуація на ЗАЕС погіршується (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Артур Родивилов

На Запорізькій АЕС відбувається постійний тиск на людей, оскільки окупанти не отримали очікуваних результатів щодо підписаних контрактів. Також ситуація погіршується і з технічної точки зору.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка в ефірі "Суспільного".

За його словами, зараз станція не працює, лише отримує енергію з українського боку.

"Ситуація складна, і це зазначають експерти з МАГАТЕ. Є позиція про те, що потрібно, щоб хоч кілька блоків працювало, вони доводили цю позицію до росіян", - сказав Галущенко.

Міністр сказав, що на ЗАЕС перебувають близько 6 тисяч осіб, але вони обмежені у допуску.

Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ має намір розмістити своїх інспекторів на всіх українських АЕС.

Крім того, нещодавно Гроссі заявив, що домовиться про створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем окупантів, стає дедалі складніше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС
NEWS
Карта війни в Україні на 16 січня: британська розвідка оновила дані
Карта війни в Україні на 16 січня: британська розвідка оновила дані
DAILY
Закарпаття 24/7. Як живе єдиний регіон України, де немає комендантської години
Марія Бунякінаспеціально для РБК-Україна Закарпаття 24/7. Як живе єдиний регіон України, де немає комендантської години