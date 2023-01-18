Сколько времени займет возобновление работы ЗАЭС после деоккупации: объяснение "Энергоатома"

После деоккупации ЗАЭС и Энергодара понадобится минимум два месяца для обезвреживания всех взрывных устройств и возобновления работы станции. В то же время, россияне продолжают умышленно минировать все вокруг.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Энергоатома".

Минимум два месяца необходимо для проверки оборудования, сооружений атомной станции и прилегающей территории.

"Сейчас рашисты не способны запустить в работу хотя бы один энергоблок ЗАЭС, поскольку линии электропередачи повреждены, кроме одной, через которую станция получает из Украины питание на собственные нужды", - пишет пресс-служба.

В то же время "Росатому" не хватает персонала, поскольку украинские патриоты отказываются работать с врагом, а компетенции российских ничтожеств недостаточно для полноценной работы ЗАЭС.

"Из-за простоя Запорожской атомной станции и остановки всех ее энергоблоков происходит постоянная постепенная деградация систем и оборудования. Ведь не соблюдается необходимый температурный режим их работы, а блоки находятся в холодном нерабочем состоянии", - добавляет "Энергоатом".

Сейчас станция не производит электроэнергию, а потребляет ее из украинской энергосистемы

В случае повреждения последней линии, которая соединяет ЗАЭС с отечественной энергосистемой, у станции отключатся дизель-генераторы и она перейдет в режим блэкаута. В таком состоянии ЗАЭС работала пять раз после вражеских обстрелов, однако ни разу не произошло отключение еще и дизель-генераторов, что несет риск ядерной или радиационной аварии.

"Восстановление безопасности Запорожской АЭС и возвращение ее в нормальное состояние возможно только после полного освобождения самой станции и прилегающей территории от российских захватчиков и передачи контроля над ЗАЭС ее легитимному оператору", - отметил "Энергоатом".