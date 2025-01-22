Скільки часу потрібно, щоб Росія впала, якщо діяти "правильно": відповідь Подоляка

За словами Подоляк, окрім посилення виснаження російської економіки та жорсткого відношення до країн, які допомагають країні-терористу обходити санкції, треба також посилювати удари по території Росії. Останнє ж тягнутиме за собою панічні соціальні настрої в РФ.

"От якщо буде суттєве руйнування економіки на території Росії й суттєве збільшення оцієї панічності в соціальних настроях, тоді це буде мати достатньо швидкі наслідки. І тоді, дивіться, паралельно 6-8 місяців обнулення (російської - ред.) економіки при 3-4 місяцях нарощування ударів в глибину РФ. І тоді ми цей рік можемо бачити зовсім інакше". - пояснив він.