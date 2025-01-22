Скільки часу потрібно, щоб Росія впала, якщо діяти "правильно": відповідь Подоляка

Сприйняття поточного року зміниться, якщо суттєво наростити удари по території Росії, а також посилити міжнародний тиск на ворога.
Про це в коментарі Youtube-каналу РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
За словами Подоляк, окрім посилення виснаження російської економіки та жорсткого відношення до країн, які допомагають країні-терористу обходити санкції, треба також посилювати удари по території Росії. Останнє ж тягнутиме за собою панічні соціальні настрої в РФ.
"От якщо буде суттєве руйнування економіки на території Росії й суттєве збільшення оцієї панічності в соціальних настроях, тоді це буде мати достатньо швидкі наслідки. І тоді, дивіться, паралельно 6-8 місяців обнулення (російської - ред.) економіки при 3-4 місяцях нарощування ударів в глибину РФ. І тоді ми цей рік можемо бачити зовсім інакше". - пояснив він.
Після вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, Захід запровадив низку жорстких санкцій, спрямованих на ослаблення економіки Росії та її здатності вести війну. Серед основних заходів - відключення сотень російських банків від платіжної системи SWIFT, замороження активів Російського центрального банку, обмеження доступу до технологій, включаючи чіпи та програмне забезпечення, а також санкції проти багатьох російських олігархів та політичних діячів.
Тим часом президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп може ввести нові санкції проти Росії, якщо диктатор Володимир Путін відмовиться сідати за стіл переговорів з Україною.
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