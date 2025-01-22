Сколько времени нужно, чтобы Россия упала, если действовать "правильно": ответ Подоляка

Восприятие текущего года изменится, если существенно нарастить удары по территории России, а также усилить международное давление на врага.
Об этом в комментарии Youtube-каналу РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По словам Подоляк, кроме усиления истощения российской экономики и жесткого отношения к странам, которые помогают стране-террористу обходить санкции, надо также усиливать удары по территории России. Последнее же будет тянуть за собой панические социальные настроения в РФ.
"Вот если будет существенное разрушение экономики на территории России и существенное увеличение этой паничности в социальных настроениях, тогда это будет иметь достаточно быстрые последствия. И тогда, смотрите, параллельно 6-8 месяцев обнуления (российской - ред.) экономики при 3-4 месяцах наращивания ударов в глубину РФ. И тогда мы этот год можем видеть совсем иначе". - пояснил он.
После вторжения России в Украину в феврале 2022 года, Запад ввел ряд жестких санкций, направленных на ослабление экономики России и ее способности вести войну. Среди основных мер - отключение сотен российских банков от платежной системы SWIFT, замораживание активов Российского центрального банка, ограничение доступа к технологиям, включая чипы и программное обеспечение, а также санкции против многих российских олигархов и политических деятелей.
Тем временем президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп может ввести новые санкции против России, если диктатор Владимир Путин откажется садиться за стол переговоров с Украиной.
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