Скільки часу піде на розмінування Чорного моря: відповідь ВМС

"Плануємо операцію з розмінування акваторій Чорного та Азовського морів. Наразі створено штаб, сама операція планується. За результатами її планування ми можемо зазначити, що розмінування морських шляхів комунікації триватиме три-пʼять місяців", - заявив речник.

За словами Плетенчука, глобальна операція з розмінування може тривати впродовж декількох років, адже навіть зараз вони стикаються зі зразками озброєння з Першої та Другої світових війн.

Речник ВМС зауважив, що для розмінування моря використовують спеціальні дрони.

"Ми у постійному діалозі з нашими іноземними партнерами з цього питання і робота у цьому напрямі триває постійно - як і навчання, як і набуття досвіду, як і сам процес", - наголосив він.

Розмінування Чорного моря

Варто зазначити, що проблема розмінування України стає дедалі гострішою, адже Росія продовжує обстрілювати території, забруднюючи їх мінами. Окрім того, міни забруднюють також й акваторії морів.

У зв'язку з цим Україна продовжує зміцнювати співпрацю з країнами-членами НАТО в питаннях розмінування акваторії Чорного моря.

Також нещодавно повідомлялося, що Болгарія, як одна з чорноморських країн, може допомогти Україні у розмінювання акваторії Чорного моря.

Ми також повідомляли, що в жовтні біля узбережжя Румунії у Чорному морі на міні підірвалося вантажне судно під прапором Туреччини. Внаслідок інциденту, що корабель отримав незначні пошкодження.

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