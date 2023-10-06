Турецьке вантажне судно підірвалося на міні біля узбережжя Румунії, - Reuters

Біля узбережжя Румунії у Чорному морі на міні підірвалося вантажне судно під прапором Туреччини. Внаслідок інциденту, що трапився вчора 5 жовтня, корабель отримав незначні пошкодження, екіпаж не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Судно підірвалося на морській міні за 11 морських миль на північ від міста Сулина в Румунії, недалеко від входу в Сулинський канал, згідно з отриманою Британською компанією морської безпеки Ambrey інформацією.

Турецьке судно могло підірватись на міні недалеко від входу в Сулинський канал у Чорному морі (фото: скрін google.com/maps)

"Повідомляється, що на судні стався вибух приблизно о 09:20 UTC (GMT). Судно на короткий час кинуло якір, щоб оцінити пошкодження. О 12:10 судно відновило плавання", - йдеться в заяві.

У четвер Ambrey повідомило, що інцидент стався того ж дня, коли компанія "поінформувала своїх клієнтів про можливе встановлення додаткових морських мін російськими військово-морськими силами з метою зірвати експорт зерна з України".

Джерело Reuters в уряді України підтвердило, що судно підірвалося на міні. Воно також додало, що "ймовірно, це була міна часів Другої світової війни чи десантні міни, залишені там минулого року".

За словами голови консалтингової компанії Bosphorus Observer Йорука Ісіка у розмові з журналістами, йдеться про судно Kafkametler. Корабель отримав незначні пошкодження баластової цистерни, проте екіпаж був у безпеці.

Отримати коментар від оператора судна Kafkametler Maritime, яке базується в Стамбулі, агентству не вдалося.

Як показують дані щодо відстеження суден постачальника морської аналітики MarineTraffic у четвер 21:20 за Гринвічем, судно Kafkametler кинуло якір у протоці Дунаю неподалік українського термінала Вилково.

Зазначається, що це стало одним із перших інцидентів за кілька місяців, коли корабель зіткнувся з морською міною. Страховики включили чорноморський регіон до списку зон підвищеного ризику, і плавучі міни, як і раніше, становлять небезпеку.