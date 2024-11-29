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ДБР пояснило, скільки часу мають військові для повернення із СЗЧ

П'ятниця 29 листопада 2024 16:33
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ДБР пояснило, скільки часу мають військові для повернення із СЗЧ Ілюстративне фото: військові мають місяць, щоб повернутись з СЗЧ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Військові, які вперше самовільно залишили місце несення служби мають місяць, щоб повернутись в частину. До 1 січня 2025 року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла радниця директора Державного бюро розслідувань з комунікації Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

"Якщо ви пішли в СЗЧ як військовослужбовець, то у вас є можливість повернутися у військову частину з кінця листопада до 1 січня нового року, тобто за місяць", - розповіла вона.

За її словами, після того, як військовий повертається на місце служби, командир має 72 години для продовження дії контракту або поновлення вас на службі. Також будуть поновлені грошові, продовольчі і речові виплати, а також пільги і соціальні гарантії.

"Коли військовий повернеться до своєї військової частини, він зобов’язаний повідомити орган досудового розслідування або військову службу правопорядку про те, що військовослужбовець повернувся захищати кордони України. Такий алгоритм дій сьогодні", - розповіла вона.

Проблеми з СЗЧ в Україні

В Україні оновили законодавство, що дозволяє військовим, які вперше самовільно залишили свої частини, повернутися до служби. У жовтні суди ухвалили близько ста рішень, згідно з якими замість ув’язнення військовим дозволено продовжити виконання обов’язків.

Одним з найвідоміших випадків СЗЧ є справа військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова. Він публічно пішов в СЗЧ. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

А вчора президент Володимир Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишили військові частини або дезертували.

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