ГБР объяснило, сколько времени имеют военные для возвращения из СОЧ

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала советница директора Государственного бюро расследований по коммуникации Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

"Если вы пошли в СОЧ как военнослужащий, то у вас есть возможность вернуться в воинскую часть с конца ноября по 1 января нового года, то есть через месяц", - рассказала она.

По ее словам, после того, как военный возвращается на место службы, у командира 72 часа для продления действия контракта или возобновления вас на службе. Также будут возобновлены денежные, продовольственные и вещевые выплаты, а также льготы и социальные гарантии.

"Когда военный вернется в свою воинскую часть, он обязан уведомить орган досудебного расследования или военную службу правопорядка о том, что военнослужащий вернулся защищать границы Украины. Таков алгоритм действий сегодня", - рассказала она.

Проблемы с СОЧ в Украине

В Украине обновили законодательство, разрешающее военным, впервые самовольно покинувшим свои части, вернуться в службу. В октябре суды приняли около ста решений, согласно которым вместо заключения военным разрешено продолжить исполнение обязанностей.

Одним из известнейших случаев СОЧ является дело военнослужащего 56 отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова. Он публично ушел в СОЧ. Детальнее - в материале РБК-Украина.